Культурные и спортивные мероприятия пройдут в Хабаровске в рамках Российско-Китайского форума

На II Российско-Китайском форуме, который пройдет в Хабаровске 4−6 сентября, проведут мероприятия культурной и спортивной программы. На официальной церемонии открытия выступят артисты края и КНР. «Культура и спорт — это универсальные способы взаимодействия между странами. Совместные мероприятия в этих сферах помогают России и Китаю углубить деловые связи и сделать их более комплексными, обогатить бизнес-диалог за счет понимания культуры стран, усилить командное взаимодействие. Убежден, спортивно-культурная программа Российско-Китайского форума будет способствовать укреплению сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах», — подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов. В рамках форума участники смогут посетить концерт, балет и оперетту, а также выставки в музеях. Спортивную программу форума реализуют в легкоатлетическом марафоне, фестивале баскетбола и международной парусной регате. Также на набережной Амура с 4 по 6 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». 12 шеф-поваров из России и Китая приготовят национальные блюда и напитки.