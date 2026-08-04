Режим опасности БПЛА отменили в Нижегородской области утром 4 августа

Беспилотную опасность отменили в Нижегородской области утром во вторник. Соответствующее объявление представители регионального управления МЧС опубликовали в соцсетях.
Напомним, специальный режим вводили в области в 01:29. Нижегородцев просили соблюдать спокойствие и при необходимости звонить по телефону 112.
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