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Режим опасности БПЛА отменили в Нижегородской области утром 4 августа

Не следует приближаться к обломкам дронов.

Источник: Живем в Нижнем

Беспилотную опасность отменили в Нижегородской области утром во вторник. Соответствующее объявление представители регионального управления МЧС опубликовали в соцсетях.

Напомним, специальный режим вводили в области в 01:29. Нижегородцев просили соблюдать спокойствие и при необходимости звонить по телефону 112.

Об отмене беспилотной опасности в МЧС объявили сегодня в 08:14. При обнаружении обломков БПЛА не следует к ним приближаться, напомнили в чрезвычайном ведомстве.

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