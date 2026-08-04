Главные новости к утру 4 августа 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 августа 2026.
При атаке БПЛА в Подмосковье погибли пять человек
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область погибли пять человек, еще шестеро пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом 4 августа. Вследствие ударов в промышленной зоне Новоселок произошло несколько возгораний.
Трамп назвал переговоры с Ираном последним шансом для Тегерана
Президент США Дональд Трамп 3 августа в ходе общения с журналистами назвал нынешние американо-иранские переговоры «последним шансом» для Тегерана. Трамп сообщил, что на повестке дня стоит вопрос о возобновлении судоходства и открытии Ормузского пролива к 4 августа.
Иран планировал удар по трем объектам на Украине
Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Тегеран планировал нанести удары по трем целям на территории Украины, однако отказался от этих действий после принесенных украинской стороной извинений. Соответствующее заявление, как передает телеканал Press TV, было сделано после атаки на иранское судно.
США планируют закрыть пять зарубежных представительств
Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, в том числе консульства в Гренаде, Японии, Индонезии, Камеруне и Канаде, сообщает Reuters. Закрытие зарубежных представительств связано с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретным геополитическим событием.
США ввели санкции против двух управлений Минобороны России
Администрация США ввела ограничительные меры в отношении двух управлений Министерства обороны РФ и Сухопутных войск России. Основанием послужило утверждение о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки применительно к Ирану, КНДР и Сирии.