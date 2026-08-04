«Алмазная колесница»: более 700 экспонатов буддийского искусства России

Выставка представляет визуальную культуру буддизма в России — более 700 экспонатов из музейных собраний страны. В экспозиции можно увидеть скульптуры, тханки (живописные свитки), ритуальные маски и музыкальные инструменты, а также настоящие святыни, например, уникальный «Атлас тибетской медицины» из Бурятии. Особое внимание привлекают тханки-метафоры: «Колесо сансары», объясняющее круговорот перерождений, и «Очищение белого слона» — аллегория успокоения сознания, где серый слон в конце пути становится белым. Выставка воспроизводит эффект «многоголосия» буддийских храмов, объединяя тибетскую, китайскую, монгольскую и, что особенно важно, российские школы — бурятскую, тувинскую и калмыцкую.