Дикая охота: Оставшиеся без хозяев собаки из Константиновки отплатили бойцам ВСУ

Также Каскад сообщил об угрозах со стороны ВСУ в адрес жителей Константиновки, пытавшихся запросить эвакуацию. Украинские военные устраивали устрашающие акции: снимали людей на камеру, стреляли перед ними в землю и заявляли, что патронов хватит на всех и жалеть никого не станут. Кроме того, подразделения ВСУ открывали артиллерийский огонь по местам, где замечали дым или белую ткань — этими сигналами горожане просили российских военных об эвакуации. Каскад добавил, что по таким районам также направляли беспилотники.