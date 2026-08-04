Впереди только Алтай: Калининградская область вошла в пятёрку быстроразвивающихся курортов России

Калининградская область вошла в пятёрку российских регионов, где максимальными темпами развивается курортная инфраструктура. Об этом РИА Новости заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков во вторник, 4 августа.
«Самой быстроразвивающейся новой курортной локацией является, конечно, Алтайский край. Следом за ним идёт Калининградская область, дальше идут регионы Северного Кавказа, Ленинградская область, Карелия», — отметил Волков.
По словам эксперта, увеличивается темп развития турпотока в новых регионах и на побережье Азовского моря в Краснодарском крае.
Опережающими темпами развивается туалетная инфраструктура в приморских городах. В Пионерском посещение уборной приравняли к поездке на такси.