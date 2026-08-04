Тибет, Монголия, Китай, Бурятия, Калмыкия и Тува: «Алмазная колесница»

Более 700 экспонатов буддийского искусства: тханки, скульптуры, маски, «Атлас тибетской медицины» из Бурятии. Главная метафора — «Очищение белого слона», путь от серого невежества к просветлению. Тибет, Монголия, Китай, Бурятия, Калмыкия, Тува — в одном пространстве.