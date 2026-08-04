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В Хабаровском крае «Рыбная автолавка» приедет в Ванино 5 августа

Жителям предложат свежую рыбу и морепродукты по социальным ценам.

В Хабаровском крае жители Ванино 5 августа смогут купить свежую рыбу и морепродукты у «Рыбной автолавки», сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского краяю.

Выездная торговля пройдёт в рамках проекта «Доступная рыба».

Как сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, автолавка будет работать на площадке возле магазина «Техноплюс» по адресу: рабочий посёлок Ванино, Приморский бульвар, 1А.

Приобрести продукцию можно будет с 12:00 до 19:00. В ассортименте — рыба и морепродукты напрямую от промысловиков, без посредников и дополнительных наценок.

Проект «Доступная рыба» реализуется по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.