В Хабаровском крае «Рыбная автолавка» приедет в Ванино 5 августа

В Хабаровском крае жители Ванино 5 августа смогут купить свежую рыбу и морепродукты у «Рыбной автолавки», сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского краяю.
Выездная торговля пройдёт в рамках проекта «Доступная рыба».
Как сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, автолавка будет работать на площадке возле магазина «Техноплюс» по адресу: рабочий посёлок Ванино, Приморский бульвар, 1А.
Приобрести продукцию можно будет с 12:00 до 19:00. В ассортименте — рыба и морепродукты напрямую от промысловиков, без посредников и дополнительных наценок.
Проект «Доступная рыба» реализуется по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.