Красноярец проиграл на ставках 310 тысяч рублей его школьного друга

По версии следствия, обвиняемый предложил бывшему однокласснику помочь продать два смартфона стоимостью более 100 тысяч рублей. После продажи он решил увеличить сумму на ставках, но проиграл все деньги. Позже молодой человек предложил приятелю заработать на перепродаже криптовалюты. Потерпевший за несколько дней перевел ему еще более 200 тысяч рублей, которые обвиняемый также потратил на ставки.