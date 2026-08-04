Красноярец проиграл на ставках 310 тысяч рублей его школьного друга

В Красноярске перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 310 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, обвиняемый предложил бывшему однокласснику помочь продать два смартфона стоимостью более 100 тысяч рублей. После продажи он решил увеличить сумму на ставках, но проиграл все деньги. Позже молодой человек предложил приятелю заработать на перепродаже криптовалюты. Потерпевший за несколько дней перевел ему еще более 200 тысяч рублей, которые обвиняемый также потратил на ставки.
Другу он говорил, что деньги якобы застряли на бирже из-за скачков курса доллара. Общий ущерб превысил 310 тысяч рублей. Уголовное дело о мошенничестве направят в суд. Красноярцу грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.