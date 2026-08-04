В Татышев-парке попросили красноярцев не собирать недозревшие яблоки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Горожанам напомнили, что сезон сбора яблок еще не начался. Плоды в яблоневом саду на острове созреют только к концу августа.
Администрация Татышев-парка призвала гостей бережно относиться к деревьям: не ломать и не гнуть ветки, не забираться на верхушки яблонь и убирать за собой мусор.
За соблюдением правил на территории следят сотрудники охраны, которые регулярно патрулируют яблоневый сад и проводят разъяснительные беседы с посетителями.
В парке также напомнили, что за повреждение зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность — штраф от 3 до 4 тысяч рублей.
«Давайте вместе беречь сад и уважать труд наших специалистов!» — призывают горожан.