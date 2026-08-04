В Хабаровском крае за сутки произошло 3 ДТП из них один летальный исход

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала сводку происшествий за 3 августа 2026 года. В регионе зафиксировано 3 дорожно транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и ещё 3 получили ранения. Структура аварий включает одно столкновение, один наезд на пешехода и один наезд на стоящее ТС, где и произошла гибель человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.