Экс-директора березниковского МКУ и замдиректора фирмы-подрядчика отправили в колонию за хищение 50 млн рублей

Как установили сотрудники УФСБ, осенью 2023 года был заключен контракт на снос аварийных домов в Березниках. Стоимость работ составляла 90 млн руб. По условиям контракта строительный мусор требовалось утилизировать на полигоне, однако подрядчик этого не сделал, складировав мусор на заброшенной промышленной площадке. Директор муниципального учреждения подписал фиктивные акты приемки выполненных работ. Таким образом, подрядчик присвоил более 50 млн руб., выделенных именно на утилизацию строительного мусора.