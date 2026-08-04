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Под Красноярском молодой водитель без прав устроил смертельную аварию

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП около поселка Березовка.

Источник: Комсомольская правда

Днем 3 августа под Краснояском на трассе Березовка — Маганск произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, 20-летний водитель без прав на Lada Priora выехал на «встречку» и врезался в Mitsubishi Pajero.

После удара легковушка съехала в кювет. 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла на месте до приезда скорой помощи. Водителя-нарушителя увезли в больницу, на него уже завели несколько административных дел.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Полицейские призывают автомобилистов не рисковать чужой жизнью ради сомнительной лихой езды.