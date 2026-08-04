В масонской часовне в Британии поселился полтергейст

В масонской часовне Клифтон-Холл в британском Беркенхеде строители и волонтеры пожаловались на полтергейст, который питает слабость к воде, сообщает Metro. Смотритель часовни Джефф Форшоу слышал шум, похожий на наполнение ванны, а его дочь — звук старой музыкальной шкатулки. Один из волонтеров утверждает, что его толкнули в плечо, хотя рядом никого не было.