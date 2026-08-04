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В масонской часовне в Британии поселился полтергейст

Полтергейст в масонском храме пугает строителей.

В масонской часовне Клифтон-Холл в британском Беркенхеде строители и волонтеры пожаловались на полтергейст, который питает слабость к воде, сообщает Metro. Смотритель часовни Джефф Форшоу слышал шум, похожий на наполнение ванны, а его дочь — звук старой музыкальной шкатулки. Один из волонтеров утверждает, что его толкнули в плечо, хотя рядом никого не было.

Повар местной столовой также пережил странные случаи: крышка от кастрюли слетела сама собой, ключи прилетели через всю комнату, а однажды он увидел силуэт человека в окне пустого здания. Охотники за привидениями подтвердили звук музыкальной шкатулки.

Клифтон-Холл построен в 1845 году. С 1920-х годов он служит масонским храмом. Строители и волонтеры работают над его восстановлением.

Ранее скептически настроенный волонтер пересмотрел взгляды после инцидента в подвале. Он утверждает, что кто-то сильно толкнул его в плечо.

Местные жители называют здание «проклятым». Однако официальных подтверждений паранормальной активности нет.

В 2024 году в другой масонской часовне в Британии также сообщали о странных звуках. Кроме того, в июне 2026 года в Клифтон-Холл приезжали исследователи паранормальных явлений. До этого паранормальные явления зафиксировали в Павловском дворце.

В Петербурге туристки заплатили 57 тысяч за три ночи с привидением-хулиганом.

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