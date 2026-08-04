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В Казахстане выпустили на волю первого хабаровского тигра

В дикую природу Казахстана выпустили взрослую самку амурского тигра по кличке Умит, сообщает управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Источник: "Российская газета"

В дикую природу Казахстана выпустили взрослую самку амурского тигра по кличке Умит, сообщает управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

В исторической церемонии приняли участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, глава Минэкологии РК Ерлан Нысанбаев, директор департамента Минприроды России Иван Кущ и гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

— Благодаря осознанию угрозы и колоссальным усилиям мы сохранили амурского тигра. Теперь животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию в Казахстане, — отметил Константин Чуйченко.

Тигрица успешно прошла строгие тесты: она прекрасно охотится и избегает людей. На нее надели спутниковый ошейник, специалисты будут следить за каждым шагом животного. Позже к ней присоединятся остальные тигры.

Напомним, в Казахстан для восстановления популяции передали четырех тигров, отловленных в Хабаровском крае. Двое взрослых и двое тигрят разного пола.

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