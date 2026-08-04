Нижегородские волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку

Участники поездки оперативно опросили ребёнка: девочка с трудом смогла описать автомобиль, на котором приехала с родителями к бабушке. Среди находившихся в машине оказались люди с опытом поисково‑спасательной работы — это позволило грамотно организовать дальнейшие действия. Было принято решение добраться до ближайшего населённого пункта, где доступна мобильная связь, и начать поиск родственников.