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Нижегородские волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку

Ребёнок находился без сопровождения взрослых примерно в километре от ближайшей деревни, в районе так называемого большого леса.

В окрестностях между населёнными пунктами Городищи и Керженец группа из пяти человек, направлявшаяся за ягодами, обнаружила на дороге пятилетнюю девочку. Об этом сообщается в соцсетях ПСО «Волонтёр».

Ребёнок находился без сопровождения взрослых примерно в километре от ближайшей деревни, в районе так называемого большого леса. В руках у девочки были игрушки, она выглядела испуганной.

Участники поездки оперативно опросили ребёнка: девочка с трудом смогла описать автомобиль, на котором приехала с родителями к бабушке. Среди находившихся в машине оказались люди с опытом поисково‑спасательной работы — это позволило грамотно организовать дальнейшие действия. Было принято решение добраться до ближайшего населённого пункта, где доступна мобильная связь, и начать поиск родственников.

Уже в начале деревни навстречу группе выбежали две женщины — оказалось, что это близкие девочки, которые активно искали ребёнка. Девочку благополучно передали родным.

Инцидент ещё раз подчёркивает важность постоянного контроля за детьми: даже кратковременная потеря внимания может привести к опасной ситуации.

Ранее о поисках пропавшего подростка в Красных Баках рассказали в Минлесхозе.