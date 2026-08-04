В Башкирии в лесах установят «умные камеры» за 8,5 млн рублей

Система «Лесохранитель» предназначена для раннего обнаружения лесных пожаров. Камеры способны фиксировать следы дыма на расстоянии до 25 километров с точностью до 200 метров. Нейросеть обучена отличать дым лесного пожара от поднимающегося над трубой ТЭЦ пара, дорожной пыли или утреннего тумана. Как только алгоритм фиксирует угрозу, координаты очага с точностью до нескольких метров передаются в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Сотрудники лесной охраны сразу выезжают на место. С 2021 года с помощью этой системы в регионе было обнаружено 80 лесных пожаров и возгораний.