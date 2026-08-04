В Башкирии в лесах установят «умные камеры» за 8,5 млн рублей

В Башкирии для усиления системы дистанционного мониторинга и раннего выявления лесных пожаров был выбран подрядчик для установки 47 камер видеонаблюдения. Им стало ПАО «Башинформсвязь», которое входит в группу компаний «Ростелеком».
Начальная стоимость закупки составляла 14 миллионов рублей, однако «Башинформсвязь» предложила выполнить заказ за 8,5 миллиона. Финансирование будет осуществляться за счет субсидии из федерального бюджета.
Власти республики ранее объявили о планах расширения сети интеллектуального видеонаблюдения под названием «Лесохранитель». В настоящий момент в регионе уже установлено 25 камер в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Благовещенском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах. Предполагается, что до конца года количество камер будет увеличено до 72.
Система «Лесохранитель» предназначена для раннего обнаружения лесных пожаров. Камеры способны фиксировать следы дыма на расстоянии до 25 километров с точностью до 200 метров. Нейросеть обучена отличать дым лесного пожара от поднимающегося над трубой ТЭЦ пара, дорожной пыли или утреннего тумана. Как только алгоритм фиксирует угрозу, координаты очага с точностью до нескольких метров передаются в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Сотрудники лесной охраны сразу выезжают на место. С 2021 года с помощью этой системы в регионе было обнаружено 80 лесных пожаров и возгораний.
По данным минлесхоза РБ, современные технологии позволили значительно уменьшить площадь повреждений, вызванных огнем, — в 44 раза за последние несколько лет.
С начала сезона в республике уже произошло 16 лесных пожаров и 207 возгораний сухой растительности, большинство из которых стало следствием беспечности граждан. Общая площадь пожаров составила более 400 гектаров.
На сегодняшний день в Башкирии действует противопожарный режим. Нарушителям полагаются штрафы. На данный момент уже взыскано более полумиллиона рублей.