В Пермском крае очищено около половины береговой линии от нефтепродуктов

На участке № 3 (улица 2-я Мулянская) берег очищен примерно на 50%. На участке № 1 (от «Мегацентра» и Сбербанка до дамбы) берег полностью очищен. Через три дня планируют завершить работы на отрезке от шоссе Космонавтов до Дамбы № 1. Там уже приступил к работе второй экскаватор-амфибия, ведётся механизированная и ручная очистка акватории.