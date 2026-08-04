В Пермском крае очищено около половины береговой линии от нефтепродуктов

Около половины береговой линии Мулянки очищено от нефтепродуктов, сообщили в минприроды Пермского края.
На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по устранению последствий разлива. В выходные из-за сильных дождей уровень воды поднялся на полметра. Однако построенная 31 июля насыпная дамба сдержала приток и не допустила распространения нефтепродуктов.
На участке в районе улицы Строителей — «Красный Октябрь» специалисты ведут непрерывный мониторинг боновых заграждений в месте слияния с Камой. Здесь работает экскаватор-амфибия «Боцман-2», который очищает акваторию. Береговая линия на этом участке полностью очищена.
На участке № 3 (улица 2-я Мулянская) берег очищен примерно на 50%. На участке № 1 (от «Мегацентра» и Сбербанка до дамбы) берег полностью очищен. Через три дня планируют завершить работы на отрезке от шоссе Космонавтов до Дамбы № 1. Там уже приступил к работе второй экскаватор-амфибия, ведётся механизированная и ручная очистка акватории.
Продолжает работу ветеринарный кабинет. На 4 августа запланирован выпуск птиц, прошедших реабилитацию. На береговой линии установили 30 информационных табличек, предупреждающих о запрете купания, выгула домашних животных и небезопасности использования воды в быту. Работы продолжаются на всех участках.
Напомним, к ликвидации последствий разлива привлечены осуждённые.