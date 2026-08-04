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Нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и отправку рейсов 4 августа

Цель — обеспечение безопасности полетов.

Источник: Живем в Нижнем

В ночь на 4 августа в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде действовали ограничения на прием и отправку авиалайнеров. Меры, призванные обезопасить полеты, в Росавиации объявляли в 04:19.

Аналогичные ограничения сегодня также вводили и в других городах, включая Пензу, Калугу, Чебоксары и Санкт-Петербург. Особые меры принимались и в Москве: так, аэропорт Домодедово принимал и отправлял самолеты по согласованию с контролирующими органами.

О возвращении нижегородской воздушной гавани к штатной работе стало известно в 06:18.

Напомним, этой ночью в регионе объявляли режим опасности БПЛА. Он действовал несколько часов.

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