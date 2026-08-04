Нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и отправку рейсов 4 августа

Аналогичные ограничения сегодня также вводили и в других городах, включая Пензу, Калугу, Чебоксары и Санкт-Петербург. Особые меры принимались и в Москве: так, аэропорт Домодедово принимал и отправлял самолеты по согласованию с контролирующими органами.