Держались за ветки деревьев: жительницы Красноярского края катались на сапах и потеряли весла

Дважды за 3 августа специалисты МЧС Красноярского края привлекались к спасательным мероприятиям на водных объектах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В акватории залива Уза Красноярского водохранилища лодка с 24-летним мужчиной на борту получила повреждение и начала медленно погружаться под воду. Получив сигнал о случившемся от оператора системы 112, сотрудники Краснотуранской спасательной станции выдвинулись в указанный район. Они подняли юношу из воды и благополучно переправили его на берег. Вечером две женщины катались на сапбордах по реке Кан. Когда они случайно упустили весла, то лишились возможности контролировать доску. Опасаясь, что их унесет сильным течением, туристки ухватились за ветви деревьев, растущих на берегу. Для спасения девушек потребовалось срочное вмешательство специалистов. Сотрудники поисково-спасательного отряда Канска незамедлительно прибыли к мосту Южного обхода, в районе которого находились пострадавшие. Забрав женщин на борт служебного судна, спасатели благополучно переправили их на берег. Стоит отметить, что данный инцидент стал уже четвертым эпизодом эвакуации любителей сапбординга с водных объектов региона за последний месяц.