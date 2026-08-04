Жителям Красноярского края рассказали, что нужно знать перед голосованием

Избирателям из Красноярского края рассказали о порядке действий при голосовании. В первую очередь, нужно выбрать удобный день и время. Отдать свой голос можно 18, 19 и 20 сентября, а избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Также нужно выбрать подходящий избирательный участок. Если же такой визит невозможен, то накануне в регионе начался прием заявок на голосование по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Таким образом, если посетить участок не получится, то отдать свой голос можно будет в любом ближайшем отделении МФЦ.
Для голосования при себе необходимо иметь паспорт гражданина России. Документ не должен быть просрочен.
Также очень важно правильно заполнить бюллетень. Для голосования достаточно поставить всего один знак (галочку или крестик) в квадрате напротив нужного кандидата. Если будет отмечено более одного квадрата или бюллетень останется пустым, то он будет считаться недействительным.
Участие в голосовании могут принимать люди, достигшие 18 лет. При первом голосовании молодым избирателям вручаются памятные сувениры или дипломы.