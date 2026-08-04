Жителям Красноярского края рассказали, что нужно знать перед голосованием

Также нужно выбрать подходящий избирательный участок. Если же такой визит невозможен, то накануне в регионе начался прием заявок на голосование по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Таким образом, если посетить участок не получится, то отдать свой голос можно будет в любом ближайшем отделении МФЦ.