В Красноярском крае дроны выявили нарушения на 21,5 тысячи гектаров земли

В Красноярском крае нарушения земельного законодательства обнаружили на площади более 21,5 тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
За семь месяцев инспекторы при помощи беспилотников обследовали более 40,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и провели 390 проверочных мероприятий. На участках выявили зарастание сорной травой, деревьями и кустарниками, а также несанкционированные свалки.
Владельцам земель объявили 322 предостережения и выдали 85 предписаний об устранении нарушений. В ведомстве отметили, что беспилотники позволяют быстрее обследовать труднодоступные и сложные по форме участки.