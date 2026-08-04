В Красноярском крае дроны выявили нарушения на 21,5 тысячи гектаров земли

За семь месяцев инспекторы при помощи беспилотников обследовали более 40,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и провели 390 проверочных мероприятий. На участках выявили зарастание сорной травой, деревьями и кустарниками, а также несанкционированные свалки.