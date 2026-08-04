Игры вместо тишины. Новый стандарт возвращает детей в библиотеки Волгограда

Приятный подарок получат в сентябре 2026 года юные жители Дубовского района: в городе Дубовка откроют обновлённую библиотеку. В эти дни идут работы по переоснащению детского отделения межпоселенческой центральной районной библиотеки по новому современному стандарту — он называется модельным. И это, как узнал «АиФ»-НП", будет далеко не первая в корне обновлённая библиотека региона.
Что ждёт дубовчан?
Никто не сомневается в том, что юные дубовчане получат удовольствие от посещения нового библиотечного пространства. Здесь не только сделают капитальный ремонт, но также, как сообщили в областном комитете культуры, закупят новую мебель и современное оборудование.
В библиотеку уже поступают стеллажи для книг, шкафы, мягкая мебель, персональные и мобильные компьютеры, проекционное оборудование, интерактивные и графические панели, акустическая система с дополнительными устройствами.
Всё это превратит былое привычное пространство со строгими стеллажами и одинаковыми столами в место, откуда вообще не хочется уходить.
А спешить уходить и не надо: в обновлённых библиотеках специально оборудуют залы для общения, проведения мастер-классов, конкурсов, викторин, просмотра фильмов, интерактивных игр и т. д. Так, в Дубовке в модельной библиотеке для детей закупят 28 настольных игр, бизиборд — развивающую доску, которая помогает детям изучать и развивать моторику, а также конструктор на 500 деталей.
Между тем все эти активности — не самоцель. Главное — привлечь детей, подростков к книге, увлечь их бесконечно интересным миром чтения, дать понять, что хорошая книга может стать их настоящим другом на всю жизнь и помочь решить самые сложные вопросы.
Потому в библиотеках наряду с ремонтом значительно обновляется книжный фонд: в Дубовке детям будут доступны более 2800 экземпляров научно-популярной, справочной, учебной, художественной литературы. После ремонта эту библиотеку подключат к современным отечественным цифровым ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке. Таким образом, любой школьник или студент сможет здесь, помимо всего прочего, найти любую необходимую для учёбы литературу и бесплатно её изучить.
За книгой в «Глобус».
Обновление сети библиотек в регионе идёт не первый год — уже создано 16 таких новых книжных пространств.
Первопроходцами были палласовцы — именно Палласовский район в 2020 г. подал заявку на конкурсный отбор по созданию первой модельной библиотеки. Отбор прошли успешно, получив 10 млн руб. из федерального бюджета и 800 тыс. руб. из муниципального.
Первую модельную библиотек региона назвали «Глобус». Здесь действует сразу четыре увлекательных пространства для детей: «Параллель роста», «Континент детства», «Широта-34» и «Медиа-зона». В библиотеке был полностью обновлён дизайн, помещение стало современным, уютным и молодёжным. Дети и подростки идут сюда с удовольствием.
Модельной стала и городская библиотека № 16 города Волжского (работы шли в рамках нацпроекта «Культура»). В её реновацию было вложено 5 млн руб. На эти деньги обновили помещение, закупили новое оборудование, включая VR-шлемы, оборудование для освещения видеостудии, современной съёмки и монтажа изображения и многое другое. Коллектив библиотеки прошёл обучение. Посещаемость библиотечного учреждения после такого преображения заметно выросла.
Модельная библиотека действует и в Жирновске (реновацию провели в рамках нацпроекта «Семья»).
Здесь также сделали большой ремонт, закупили новую мебель, компьютерную технику, включая очки виртуальной реальности, интерактивные панели и глобусы, электронные книги.
Книжный фонд завидный — он составляет 33,5 тыс. изданий, при этом можно воспользоваться электронным каталогом и книговыдачей, высокоскоростным интернетом с доступом к Национальной электронной библиотеке. Сегодня посетителями библиотеки являются в общей сложности 8000 жителей, из них четверть — дети.
Новые издания, умный стол и кафетерий.
А первое модельное пространство в Волгограде было создано на базе муниципальной библиотеки-филиала № 4 им. Ю. В. Бондарева. Она уже успела стать центром притяжения для окрестной молодёжи.
«Первый раз я сама повела сюда сына, — рассказывает жительница Волгограда Ольга Макарова. — Пока был маленький, читали с ним вместе, потом с удовольствием читал сам, но в библиотеку было не заманить: говорил, никто туда не ходит, и я не пойду. Но, когда я его привела сюда в первый раз, он увидел, сколько здесь всего интересного, сразу же увлёкся. И мастер-классы посещал, и тренинги. Потом привёл друзей, и теперь они ходят целой группой и других за собой ведут».
В этой библиотеке есть залы для чтения, общения, лекций, семинаров, мягкая мебель, компьютеры и даже кафетерий.
Но главное — в ходе переоснащения сюда закупили 1565 новых книг. Теперь общий книжный фонд составляет примерно 18 тыс. изданий.
«Посетителям доступны каталоги Национальной электронной библиотеки, база данных “Полпред” и справочно-правовая система “КонсультантПлюс”, электронная библиотека “ЛитРес”, — рассказали в мэрии Волгограда. — Для самых маленьких посетителей установлена интерактивная песочница и умный стол с познавательными программами. Большая работа по созданию библиотек нового времени — это возможность превратить их в центры семейного чтения, просвещения, образования, культуры, сделать местом притяжения для детей и подростков. До конца 2026 г. в Волгоградской области планируют открыть ещё 4 модельные библиотеки».
Книжные фонды и обновлённых, и обычных библиотек обязательно будут пополняться — эту задачу в числе приоритетных отметил президент Владимир Путин на расширенном Совете по русскому языку в июне 2026 г. На это уже выделены средства из федерального бюджета.