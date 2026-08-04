Новый стандарт возвращает детей в библиотеки Волгограда

«Первый раз я сама повела сюда сына, — рассказывает жительница Волгограда Ольга Макарова. — Пока был маленький, читали с ним вместе, потом с удовольствием читал сам, но в библиотеку было не заманить: говорил, никто туда не ходит, и я не пойду. Но, когда я его привела сюда в первый раз, он увидел, сколько здесь всего интересного, сразу же увлёкся. И мастер-классы посещал, и тренинги. Потом привёл друзей, и теперь они ходят целой группой и других за собой ведут».