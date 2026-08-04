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Мужчину поймали с наркотиками во время контрольной закупки в Советско-Гаванском районе

В полицию Советско-Гаванского района поступила информация о том, что 39-летний местный житель торгует наркотиками. Во время контрольной закупки эта информация подтвердилась — мужчина продал фальшивому покупателю 1,34 грамма гашишного масла. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

В полицию Советско-Гаванского района поступила информация о том, что 39-летний местный житель торгует наркотиками. Во время контрольной закупки эта информация подтвердилась — мужчина продал фальшивому покупателю 1,34 грамма гашишного масла. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.