Мужчину поймали с наркотиками во время контрольной закупки в Советско-Гаванском районе

В полицию Советско-Гаванского района поступила информация о том, что 39-летний местный житель торгует наркотиками. Во время контрольной закупки эта информация подтвердилась — мужчина продал фальшивому покупателю 1,34 грамма гашишного масла. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.