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Самарский вуз получил предостережение Рособрнадзора за поздние сроки подачи сведений

Рособрнадзор вынес предостережение АНО ВО «Самарский университет государственного управления “Международный институт рынка”». Вуз нарушил установленные сроки передачи сведений в федеральную информсистему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

Источник: Коммерсантъ

Речь идет о данных по документам, выданным в период с 1 января по 30 апреля 2026 года. По правилам формирования и ведения ФИС ФРДО сведения о документах, выданных по дополнительным профессиональным программам, должны вноситься в реестр не позднее 30 календарных дней со дня их выдачи. Международный институт рынка превысил этот срок.

Вузу предложено принять меры для соблюдения обязательных требований. На момент публикации в Международном институте рынка комментарий «Ъ-Волга» не предоставили.

Аналогичные предостережения получили еще 18 вузов по всей стране.