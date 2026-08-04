Самарский вуз получил предостережение Рособрнадзора за поздние сроки подачи сведений

Речь идет о данных по документам, выданным в период с 1 января по 30 апреля 2026 года. По правилам формирования и ведения ФИС ФРДО сведения о документах, выданных по дополнительным профессиональным программам, должны вноситься в реестр не позднее 30 календарных дней со дня их выдачи. Международный институт рынка превысил этот срок.