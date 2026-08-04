За что автор криминальных романов Корецкий благодарен судьбе

В детстве Данил Корецкий мечтал стать журналистом и сыщиком. В итоге успел побывать и тем, и другим: следователем ловил в Ростове воров, а писателем — рассказывал о них всей стране. Героев «Антикиллера» он не придумал — их списал с реальных оперов уголовного розыска.
4 августа автор главного криминального романа страны отмечает 78-летие. К этой дате он выпустил книги тиражом свыше 20 миллионов экземпляров, основал учение о правовом режиме оружия и пережил отказ ЗАГСа регистрировать имя Дон. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Из семьи врачей.
Данил Корецкий родился в 1948 году в Ростове в семье врачей: отец — стоматолог, мать — кардиолог. Отец хотел назвать сына Доном — в честь брата, погибшего на фронте. Но в ЗАГСе отказались регистрировать это имя: такого нет ни в каких списках. Так мальчик был записан Данилом, с одной «и».
В детстве он мечтал стать журналистом и сыщиком, окончил радиотехнический техникум, а затем юрфак Ростовского университета. После выпуска пришёл следователем в прокуратуру Кировского района.
«Была у нас группа — лазили по подвалам, взламывали замки. Воровали из ларьков: разбивали стекло и выносили вино, колбасу, хлеб. Однажды забрались с краденым на чердак строительного института, наелись, напились, закурили — и подожгли чердак. А дежурный следователь ночью на крутую скользкую крышу вылезать не стал: отговорился, что не смог пролезть в окошко», — вспоминал Данил Корецкий в одном из интервью.
Позже он стал первым начальником кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Ростовского юридического института МВД и основоположником «криминальной армалогии» — учения о правовом режиме оружия.
Лиса списал с инспектора.
Писать криминальные романы Корецкий начал ещё на старте карьеры, а сюжеты черпал из реальных дел. У героев часто были живые прототипы. Филиппа Коренева (Лиса) из «Антикиллера» он списал с инспектора уголовного розыска Анатолия Рублёва, имевшего такое же прозвище. Ветерана-опера Сизова (Старик) — с ветерана НКВД Николая Бычкова, ходившего в немецкий тыл в составе диверсионной группы.
Всего Корецкий написал 70 произведений, которые выдержали более 200 изданий общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. По романам сняли три фильма и три сериала, самый знаменитый — «Антикиллер».
От практики Корецкий не отрывался и в науке. В 1992 году он провёл служебную экспертизу по резонансному делу о применении оружия милиционерами в поезде «Новороссийск — Томск». Сержант, которому прокурор просил 12 лет колонии, был освобождён в зале суда. Эпизод позже вошёл в «Антикиллер-2». Пятнадцать предложений Корецкого нашли отражение в законе «Об оружии» и Уголовном кодексе.
Ответил мошеннику на жаргоне.
Профессор и сейчас в строю. На днях ему позвонил мошенник, представился фамилией давнего ученика и попытался затянуть в диалог.
«Говорю: давайте я вам перезвоню. А в ответ: не вам указывать, как мне поступать. Да таким наглым тоном. Пришлось перейти на жаргон, но он и им не владел. Чертяка безродный, как таких называют», — смеялся писатель в одном из интервью.
О романтизации бандитов 90-х Корецкий говорит не менее резко.
«В банды никогда не стояла очередь, и престижа в опасной и расстрельной деятельности никакого не было. Те, кто сбил капитал, стремились его легализовать: открывали гостиницы и рестораны, детей отправляли учиться за границу», — рассказывал Данил Корецкий.
О своём хобби писатель шутит: литература, когда занят наукой, и наука, когда занят литературой. В качестве любимых писателей автор называет Джона ле Карре и Тома Клэнси, а ещё признаётся, что предпочитает за обедом такие блюда, как шашлык и раки.
«Слава Богу, всё сложилось. Дожил до лет, до которых не все мои сверстники дожили, есть семья. Я благодарен судьбе и всем доволен», — признавался писатель.
Кстати, у Данила Аркадьевича жена — Анна Вячеславовна. У них есть сын Аркадий, который стал доктором юридических наук. У Аркадия — трое детей, внуки Данила Аркадьевича: Даниил, Настя и Арина.
Сегодня, 4 августа автор «Антикиллера» отмечает 78-летие. Данил Аркадьевич живёт в Ростове, совмещает несколько направлений — литературу, науку и наставничество. Он продолжает создавать художественные произведения, развивает криминологию, работает с молодыми учёными, помогает им в исследованиях. При этом ведёт довольно непубличный образ жизни: любит путешествовать и проводить время с семьёй.