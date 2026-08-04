За что автор криминальных романов Корецкий благодарен судьбе

«Была у нас группа — лазили по подвалам, взламывали замки. Воровали из ларьков: разбивали стекло и выносили вино, колбасу, хлеб. Однажды забрались с краденым на чердак строительного института, наелись, напились, закурили — и подожгли чердак. А дежурный следователь ночью на крутую скользкую крышу вылезать не стал: отговорился, что не смог пролезть в окошко», — вспоминал Данил Корецкий в одном из интервью.