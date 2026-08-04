Times: хакеры слили данные 114 тысяч британских силовиков в даркнет

Напомним, в начале июля этого года стало известно, что хакеры атаковали около 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИД, похитив данные, которые выставили на продажу в даркнете за 60 тысяч долларов. Среди пострадавших организаций — посольства Великобритании в Таиланде и Маврикии, а также муниципалитеты Дербишира и Уолтем-Форест.