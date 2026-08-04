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Times: хакеры слили данные 114 тысяч британских силовиков в даркнет

The Times: хакеры слили данные 114 тысяч британских силовиков в даркнет.

Источник: Комсомольская правда

Британские силовые структуры столкнулись с беспрецедентной утечкой информации. Неизвестные хакеры взломали защищенную базу данных и опубликовали в даркнете личные сведения 114 тысяч сотрудников правоохранительных органов и ведомств Великобритании. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

В открытом доступе оказались имена, контактные данные и информация о реальном местоположении специалистов. Под угрозой безопасности оказались сотрудники Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы.

Многие силовики уже выразили глубокую тревогу. «Я занимался расследованием дел… и сажал за решетку высокопоставленных людей. Утечка конфиденциальной информации вызывает сильное беспокойство и подвергает сотрудников полиции серьезной опасности», — рассказал один из пострадавших сотрудников.

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка, ранее замешанная в краже 600 тысяч конфиденциальных документов Минюста. В настоящее время Северо-Восточное региональное отделение по борьбе с оргпреступностью Великобритании проводит срочное расследование.

Напомним, в начале июля этого года стало известно, что хакеры атаковали около 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИД, похитив данные, которые выставили на продажу в даркнете за 60 тысяч долларов. Среди пострадавших организаций — посольства Великобритании в Таиланде и Маврикии, а также муниципалитеты Дербишира и Уолтем-Форест.

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