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20 загораний сухой растительности и камыша потушили за сутки в Ростовской области

Восемь техногенных пожаров произошло за сутки на Дону.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 3 августа, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более тридцати вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

Спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров, а также 20 загораний сухой растительности и камыша. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий.

В работах участвовали 248 человек личного состава и 62 единицы спецтехники.

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