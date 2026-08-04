«Аврора» открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре

Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на социально значимые рейсы по маршрутам Хабаровск — Советская Гавань и Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Перевозка субсидируется правительством Хабаровского края. Рейсы будут выполняться до конца 2026 года на самолетах DHC-8. На маршруте Хабаровск — Советская Гавань с 26 октября по 31 декабря рейсы запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону — 6200 рублей. Для льготных категорий граждан (молодежь от 12 до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие, многодетные семьи) действует специальный тариф — 3100 рублей. Количество мест по льготной цене ограничено. На рейсах Хабаровск — Николаевск-на-Амуре с 25 октября по 31 декабря будет выполняться 12 рейсов в неделю: по два рейса ежедневно с понедельника по пятницу и по одному в выходные. Обычный тариф — 10 000 рублей. Для жителей северных районов края (Аяно-Майского, имени Полины Осипенко, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Охотского) предусмотрен льготный билет за 4500 рублей. Также для стандартных льготных категорий действует тариф 5000 рублей. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.