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В Волгоградской области и в 18 регионах сбили 320 БПЛА

Минобороны отчиталось о работе ПВО за период с вечера 3.

Минобороны отчиталось о работе ПВО за период с вечера 3 августа до утра 4 августа. В 19 российских регионах, в том числе в Волгоградской области, сбили 320 украинских БПЛА. ПВО уничтожило вражеские беспилотники также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и в Республике Крым.

Напомним, около 22−00 ч. накануне, 3 августа, в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Он действовал около 7 часов.

Как сообщалось, о беспилотной опасности и мерах безопасности можно также узнать из мобильного приложения «112 ВО».

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