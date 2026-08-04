В Ростовской области выясняют, как школьница заразилась ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главврача больницы Вадима Бридковского. Следствие устанавливает, где школьница, лечившаяся от кишечной инфекции, могла заразиться ВИЧ и гепатитом С. Девочка получала помощь в Азовской городской больнице и в других медучреждениях — сейчас проверяют все организации, где ей проводили манипуляции. Главврач Вадим Бридковский подчеркнул, что больница максимально сотрудничает с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, Минздравом и следственными органами: учреждение заинтересовано в том, чтобы установить правду о событиях двухлетней давности. По факту заражения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ. Для жителей региона ситуация важна тем, что она напрямую затрагивает вопросы безопасности медицинской помощи и контроля за соблюдением санитарных норм в больницах.