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МЧС показало с воздуха крупный лесной пожар в Гомельской области, для тушения которого подняли авиацию

Авиация МЧС поднята для тушения крупного пожара в Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области начался крупный лесной пожар, поднята авиация МЧС. Подробности, а также видео возгорания с воздуха опубликовали в телеграм-канале МЧС.

Так, вечером 3 августа сообщалось, что белорусские авиаторы МЧС ликвидируют лесной пожар на Гомельщине.

— Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-17, — комментировали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщали, что на 20.50 спасатели выполнили уже 18 сбросов, то есть вылили на очаги возгорания 54 тонны воды. Благодаря этому крупный лесной пожар в Житковичском районе удалось локализовать. Предварительно его площадь составила пять гектаров.

При этом сообщалось, что на месте пожара продолжают работать спасатели и работники местного лесхоза.

— Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности, — констатировали в пресс-службе.

А здесь мы рассказывали, что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могли потушить крупный лесной пожар: «Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.

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