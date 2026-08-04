МЧС показало с воздуха крупный лесной пожар в Гомельской области, для тушения которого подняли авиацию

Так, вечером 3 августа сообщалось, что белорусские авиаторы МЧС ликвидируют лесной пожар на Гомельщине.
— Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-17, — комментировали в пресс-службе МЧС.
В ведомстве сообщали, что на 20.50 спасатели выполнили уже 18 сбросов, то есть вылили на очаги возгорания 54 тонны воды. Благодаря этому крупный лесной пожар в Житковичском районе удалось локализовать. Предварительно его площадь составила пять гектаров.
При этом сообщалось, что на месте пожара продолжают работать спасатели и работники местного лесхоза.
— Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности, — констатировали в пресс-службе.
А здесь мы рассказывали, что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могли потушить крупный лесной пожар: «Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.