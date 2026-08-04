Роспотребнадзор предупредил красноярцев о фейковых письмах

В ведомстве подчёркивают: такие уведомления не имеют отношения к реальным проверкам. Все мероприятия проводятся по установленным правилам, информация о них размещается в личных кабинетах на портале госуслуг. В официальных письмах указывают номер проверки, адрес и контакты сотрудника. Оплата не требуется — проверки бесплатны.