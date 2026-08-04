Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор предупредил красноярцев о фейковых письмах

Письма приходят на электронную почту юрлиц и ИП.

Роспотребнадзор Красноярского края предупреждает предпринимателей о новой схеме мошенников. На электронную почту юрлиц и ИП приходят письма о якобы внеплановых проверках с предложением перейти по ссылке и оплатить почтовые услуги.

В ведомстве подчёркивают: такие уведомления не имеют отношения к реальным проверкам. Все мероприятия проводятся по установленным правилам, информация о них размещается в личных кабинетах на портале госуслуг. В официальных письмах указывают номер проверки, адрес и контакты сотрудника. Оплата не требуется — проверки бесплатны.

Жителей и предпринимателей просят не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любые сообщения от якобы госорганов.

Ранее мы сообщали, что суд подтвердил законность ареста счетов «Межрегионстроя» на 1,18 млрд.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше