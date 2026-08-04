Роспотребнадзор предупредил красноярцев о фейковых письмах

Роспотребнадзор Красноярского края предупреждает предпринимателей о новой схеме мошенников. На электронную почту юрлиц и ИП приходят письма о якобы внеплановых проверках с предложением перейти по ссылке и оплатить почтовые услуги.
В ведомстве подчёркивают: такие уведомления не имеют отношения к реальным проверкам. Все мероприятия проводятся по установленным правилам, информация о них размещается в личных кабинетах на портале госуслуг. В официальных письмах указывают номер проверки, адрес и контакты сотрудника. Оплата не требуется — проверки бесплатны.
Жителей и предпринимателей просят не переходить по подозрительным ссылкам и проверять любые сообщения от якобы госорганов.
Ранее мы сообщали, что суд подтвердил законность ареста счетов «Межрегионстроя» на 1,18 млрд.