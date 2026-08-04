Трамп снова попал в судебные тяжбы: чем недовольны 25 штатов США

Напомним, Вашингтон ввел импортные пошлины против 60 стран под предлогом противодействия принудительному труду. Пошлины в размере 10−12,5% затронули 60 стран, включая ЕС. Они вступили в силу в полночь 24 июля по восточному времени США (07:01 мск), приходя на смену 150-дневным временным пошлинам, действовавшим с 24 февраля. Товары, которые уже в пути, получили отсрочку до 28 июля.