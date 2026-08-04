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Трамп снова попал в судебные тяжбы: чем недовольны 25 штатов США

The Hill: 25 штатов США подали иск против Трампа из-за новых пошлин.

Источник: Комсомольская правда

25 штатов США, которые возглавляют демократы, подали иск против президента страны Дональда Трампа из-за новых пошлин, которые он ввел 24 июля для 60 стран. Главы штатов уверены, что пошлины нелегитимны. Разбирательства инициировали штаты Орегон, Аризона и Калифорния. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что иск был подан 3 августа. Пошлины глава Белого дома ввел, оправдывая их необходимостью борьбы с принудительным трудом.

Напомним, Вашингтон ввел импортные пошлины против 60 стран под предлогом противодействия принудительному труду. Пошлины в размере 10−12,5% затронули 60 стран, включая ЕС. Они вступили в силу в полночь 24 июля по восточному времени США (07:01 мск), приходя на смену 150-дневным временным пошлинам, действовавшим с 24 февраля. Товары, которые уже в пути, получили отсрочку до 28 июля.

А за несколько дней до этого глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады.

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