В Центральном районе Красноярска провели 65 противопожарных рейдов

Специалисты проверили почти 2 тысячи домов, провели более 500 бесед с жителями и раздали 5,9 тысячи памяток. Еще свыше 130 бесед организовали для детей и подростков. Красноярцам напоминали о безопасном использовании электроприборов и исправности проводки. Жителям частного сектора также рассказали о правилах эксплуатации печей и утилизации золы.