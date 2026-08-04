В Центральном районе Красноярска провели 65 противопожарных рейдов

С начала года в Центральном районе Красноярска провели 65 профилактических противопожарных рейдов. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты проверили почти 2 тысячи домов, провели более 500 бесед с жителями и раздали 5,9 тысячи памяток. Еще свыше 130 бесед организовали для детей и подростков. Красноярцам напоминали о безопасном использовании электроприборов и исправности проводки. Жителям частного сектора также рассказали о правилах эксплуатации печей и утилизации золы.
По данным городской администрации, около 90% пожаров в Красноярске происходят из-за неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания электропроводки.
«От действий каждого красноярца зависит безопасность не только его самого, но и близких и соседей. Соблюдение простых правил поможет не допустить трагедии», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Жителям рекомендуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за состоянием розеток и проводки, а также установить дома автономные пожарные извещатели.