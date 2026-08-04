Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе Красноярска провели 65 противопожарных рейдов

С начала года в Центральном районе Красноярска провели 65 профилактических противопожарных рейдов.

С начала года в Центральном районе Красноярска провели 65 профилактических противопожарных рейдов. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты проверили почти 2 тысячи домов, провели более 500 бесед с жителями и раздали 5,9 тысячи памяток. Еще свыше 130 бесед организовали для детей и подростков. Красноярцам напоминали о безопасном использовании электроприборов и исправности проводки. Жителям частного сектора также рассказали о правилах эксплуатации печей и утилизации золы.

По данным городской администрации, около 90% пожаров в Красноярске происходят из-за неосторожного обращения с огнем и короткого замыкания электропроводки.

«От действий каждого красноярца зависит безопасность не только его самого, но и близких и соседей. Соблюдение простых правил поможет не допустить трагедии», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.

Жителям рекомендуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за состоянием розеток и проводки, а также установить дома автономные пожарные извещатели.