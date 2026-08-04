Врачи помогли свердловчанке, сломавшей позвоночник в аварии с квадроциклом

Врачи Свердловского госпиталя для ветеранов войн имени С. И. Спектора поставили на ноги пациентку с переломом поясничного позвонка. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Травму свердловчанка получила в аварии с квадроциклом. Осложнения начались спустя несколько месяцев — возле перелома развился хронический воспалительный процесс и начала разрушаться костная ткань.
— К сожалению, последствия травмы могут проявиться не сразу — инфекционно-деструктивные процессы развиваются постепенно, и пациент может не придать значения первым симптомам. Мы настоятельно призываем любителей активного отдыха использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и не выезжать на сложные маршруты без подготовки, — подчеркнул специалист отделения гнойной хирургии Иван Доценко.
Чтобы предотвратить ухудшение состояния пациентки, хирурги удалили пораженные участки позвонков, провели санацию очага инфекции и декомпрессию позвоночного канала. Чтобы восстановить опорную функцию позвоночника, свердловчанке установили титановый 3D-имплант, изготовленный в Санкт-Петербурге.
Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и может самостоятельно передвигаться. Для восстановления она носит корсет и продолжает курс терапии и реабилитации.