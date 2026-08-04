Врачи помогли свердловчанке, сломавшей позвоночник в аварии с квадроциклом

— К сожалению, последствия травмы могут проявиться не сразу — инфекционно-деструктивные процессы развиваются постепенно, и пациент может не придать значения первым симптомам. Мы настоятельно призываем любителей активного отдыха использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и не выезжать на сложные маршруты без подготовки, — подчеркнул специалист отделения гнойной хирургии Иван Доценко.