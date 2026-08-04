Shot: У комика Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в России

По данным источника, телеведущий купил первую квартиру площадью 93 «квадрата» в доме на Крупской в 2012 году. Шесть лет спустя он также стал владельцем второй квартиры площадью 65 «квадратов» в том же доме, через стенку. Артист объединил их в одну и получил квартиру площадью 158 квадратных метров.