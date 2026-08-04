Shot: У комика Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в России

У уехавшего комика Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в России. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, телеведущий купил первую квартиру площадью 93 «квадрата» в доме на Крупской в 2012 году. Шесть лет спустя он также стал владельцем второй квартиры площадью 65 «квадратов» в том же доме, через стенку. Артист объединил их в одну и получил квартиру площадью 158 квадратных метров.
Дом находится в престижном Ломоносовском районе, неподалеку расположены МГУ и несколько парков. В данный момент обе квартиры оформлены на родителей комика — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых, уточняется в публикации.
Исполнитель дважды в течение года получил штрафы за нарушение закона. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Слепаков* публиковал материалы без специальной плашки. Впоследствии комика заочно арестовали в РФ. Мосгорсуд признал законным это решение.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.