В Уфе подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Начинаем с формы.
Итоговая сумма зависит от возраста ребенка, требований школы и предпочтений родителей. Можно ограничиться минимальным набором, а можно потратить больше на дорогую форму, брендовый рюкзак или гаджеты.
Мы рассчитали средние суммы расходов без учета техники и дополнительных покупок, поскольку верхнего предела нет.
— Обычно больше всего средств уходит на одежду, обувь и рюкзак, — говорит мама троих школьников Галина Косарева. — Лучше заранее распределить бюджет и не покупать дорогие вещи только из-за внешнего вида. Мы начинаем продумывать покупки еще в июле. И, конечно, смотрим, что осталось от прошлого года, чтобы не брать лишнее.
Итак, на школьном базаре мы присмотрели костюм для мальчиков из пиджака и брюк серого цвета за 10 тысяч. Можно найти дешевле или дороже в зависимости от роста и комплекции ребенка. К костюму нужен ремень за 1 тыс. рублей. Рубашек лучше купить две — белую и, например, голубую, по 1,5 тыс. рублей каждая. Также стоит приобрести галстук за 500 рублей и классические туфли — от 2 тысяч. Таким образом, только на одежду и обувь мальчику потребуется 15,5 тыс. рублей.
Девочек обычно одевают дороже. Можно купить платье с фартуком, сарафан или строгий вариант. Юбка обойдется в 4 тысячи, жакет — в 5. Блузок берем две, по 2 тыс. рублей каждая. Чулки или колготки — 1000 рублей, туфли — 3 тысячи. Получается, на форму для девочки уйдет около 17 тыс. рублей.
Также нужна спортивная форма. Хорошим вариантом будет костюм. Олимпийка понадобится для занятий на улице. Самый простой вариант в спортивном магазине стоит 4 тысячи. Кроссовки можно выбрать по вкусу и бюджету, средняя цена — 2500 рублей. Пара футболок обойдется в одну тысячу рублей. Комплект носков для спорта — 500 рублей. Итак, на спортивную форму уйдет еще восемь тысяч.
Также нужна сумка для учебников, тетрадей и принадлежностей. Для первоклассников лучше выбрать ранец с жесткой спинкой. Такие можно найти в спортмагазинах и на маркетплейсах. Минимальная цена — 1,5 тысячи, но лучше здесь не экономить.
— При выборе рюкзака обратите внимание на жесткость спинки, регулируемые лямки, несколько отделений, прочную ткань, удобную застежку и светоотражающие элементы. Перед покупкой лучше примерить рюкзак, чтобы он не был слишком большим или тяжелым, — советует врач-ортопед Ильдар Самаев.
Хороший рюкзак, соответствующий требованиям, берем за 3 тыс. рублей.
Что положим в рюкзак.
Теперь перейдем к школьным принадлежностям. Два комплекта базовых тетрадей в клетку и линейку — 700 рублей. Обложки — 300, пенал с отсеками — 300, пять шариковых ручек — 350 рублей. Пять карандашей — 350, точилка — 100, ластик — 50. Итого 2150 рублей.
У первоклассников в программе есть уроки ИЗО и технологии, где они будут создавать различные поделки. Так что берем еще и альбом для рисования на 96 страниц — 300 рублей. Три кисточки разных размеров — 600, набор акварельных красок — 200, гуашь — 300 рублей, палитра и стакан для воды — 300, набор цветного картона и бумаги — 500 рублей. Детские ножницы — 300, клей-карандаш и ПВА — 300, папка для хранения — 300 рублей. На все эти принадлежности нужно минимум 3,1 тыс. рублей.
Итого у нас получилось 28 650 рублей для мальчика и 30 150 рублей — для девочки. Если у вас первоклашка, прибавьте еще 3100 рублей на материалы для творчества.
По мнению гендиректора агентства маркетинговых исследований Дмитрия Чумакова, в среднем подготовка к школе сегодня обходится примерно в 50−60 тысяч рублей. «Повседневная одежда и обувь занимают 40−50 процентов бюджета, спортивная одежда и обувь — 20−30, канцелярские принадлежности — 15−20, а ранец или рюкзак — около 20−25 процентов. В этот бюджет могут войти и другие товары, например компьютер или иные цифровые устройства, которые понадобятся для учебы. Все зависит от класса, в который идет ученик. Минимальная сумма на эти категории составляет около 50−60 тыс. рублей, если выбирать наиболее доступные товары», — говорит эксперт.
Кстати.
В Башкирии многодетные семьи с низким доходом могут получить компенсацию за школьную форму раз в два года. Для первоклассников из таких семей также предоставляют готовые наборы, включающие ранец, дневник, тетради, канцтовары и светоотражающий жилет. Обращаться необходимо в центр соцподдержки или МФЦ.
В тему.
1 сентября на учебу в республике отправятся и около 20 тысяч студентов. Некоторым из них помимо одежды и канцелярии будет необходимо оплачивать съем жилья и обучение. Тут родительские траты вырастают в разы. По данным сервиса объявлений, аренда студии в Уфе в среднем обходится в 24,4 тыс. рублей ежемесячно. Аренда однокомнатной квартиры стоит 28 200 рублей. Итоговая стоимость аренды зависит от состояния дома, качества ремонта и района: самые бюджетные варианты на окраине начинаются от 13 тысяч, а за свежий и качественный ремонт в центре придется отдать раза в два больше. Аренда комнаты в среднем составляет 11 300 рублей. Что касается стоимости обучения, то она колеблется значительно — от 130 до 395 тыс. рублей ежегодно. Технические и творческие направления, как правило, обходятся дороже.