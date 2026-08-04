В Уфе подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

1 сентября на учебу в республике отправятся и около 20 тысяч студентов. Некоторым из них помимо одежды и канцелярии будет необходимо оплачивать съем жилья и обучение. Тут родительские траты вырастают в разы. По данным сервиса объявлений, аренда студии в Уфе в среднем обходится в 24,4 тыс. рублей ежемесячно. Аренда однокомнатной квартиры стоит 28 200 рублей. Итоговая стоимость аренды зависит от состояния дома, качества ремонта и района: самые бюджетные варианты на окраине начинаются от 13 тысяч, а за свежий и качественный ремонт в центре придется отдать раза в два больше. Аренда комнаты в среднем составляет 11 300 рублей. Что касается стоимости обучения, то она колеблется значительно — от 130 до 395 тыс. рублей ежегодно. Технические и творческие направления, как правило, обходятся дороже.