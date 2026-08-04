Женщина украла у бывшего начальника 80 тысяч рублей с карты на Камчатке

41-летняя жительница Петропавловска-Камчатского работала коммерческим директором у индивидуального предпринимателя. В связи с рабочими обязанностями она пользовалась банковской картой начальника. Она не вернула карту после увольнения и в июне этого года сняла с нее 80 тысяч рублей. Женщина возместила ущерб в ходе следствия. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.