БПЛА уничтожили над Нижгородской областью в ночь на 4 августа

Ночью 4 августа дежурные силы ПВО уничтожили над Нижегородской областью БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации федерального ведомства, с восьми вечера понедельника до восьми утра вторника над Россией удалось перехватить 320 украинских дронов. В числе регионов, над которыми были уничтожены беспилотники, оказались Ленинградская и Волгоградская области, а также Крым и другие субъекты РФ.
Напомним, сегодня ночью в Нижегородской области вводили режим опасности БПЛА. Аэропорт имени Чкалова работал с ограничениями.
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