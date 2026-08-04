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БПЛА уничтожили над Нижгородской областью в ночь на 4 августа

Всего над Россией перехватили 320 беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

Ночью 4 августа дежурные силы ПВО уничтожили над Нижегородской областью БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации федерального ведомства, с восьми вечера понедельника до восьми утра вторника над Россией удалось перехватить 320 украинских дронов. В числе регионов, над которыми были уничтожены беспилотники, оказались Ленинградская и Волгоградская области, а также Крым и другие субъекты РФ.

Напомним, сегодня ночью в Нижегородской области вводили режим опасности БПЛА. Аэропорт имени Чкалова работал с ограничениями.

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