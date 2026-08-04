В Уфе подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

По мнению гендиректора агентства маркетинговых исследований Дмитрия Чумакова, в среднем подготовка к школе сегодня обходится примерно в 50−60 тысяч рублей. «Повседневная одежда и обувь занимают 40−50 процентов бюджета, спортивная одежда и обувь — 20−30, канцелярские принадлежности — 15−20, а ранец или рюкзак — около 20−25 процентов. В этот бюджет могут войти и другие товары, например компьютер или иные цифровые устройства, которые понадобятся для учебы. Все зависит от класса, в который идет ученик. Минимальная сумма на эти категории составляет около 50−60 тыс. рублей, если выбирать наиболее доступные товары», — говорит эксперт.