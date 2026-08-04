В Калининграде завершился юбилейный фестиваль City Jazz

В Калининграде завершился 20-й международный фестиваль «Калининград Сити Джаз». За три дня на площадке в Центральном парке культуры и отдыха выступили девять коллективов из разных стран.
Фестиваль открылся выступлениями Foxtrot Jazz Band, Chris Galvez & Organ Trio и Butter Funk Family. Музыканты подарили зрителям вечер под открытым небом с живым джазом и атмосферой большого городского праздника.
В финальный день на сцену вышли illo trio из России, Lebron Johnson из Италии и Funk’n’stein из Израиля.
Помимо концертов, для гостей фестиваля работал специальный городок с интерактивными площадками. Организаторы отметили, что юбилейный «Калининград Сити Джаз» объединил жителей и гостей региона вокруг музыки и хорошего настроения.