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В Калининграде завершился юбилейный фестиваль City Jazz

В Калининграде завершился 20-й международный фестиваль «Калининград Сити Джаз». За три дня на площадке в Центральном парке культуры и отдыха выступили девять коллективов из разных стран.

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В Калининграде завершился 20-й международный фестиваль «Калининград Сити Джаз». За три дня на площадке в Центральном парке культуры и отдыха выступили девять коллективов из разных стран.

Фестиваль открылся выступлениями Foxtrot Jazz Band, Chris Galvez & Organ Trio и Butter Funk Family. Музыканты подарили зрителям вечер под открытым небом с живым джазом и атмосферой большого городского праздника.

В финальный день на сцену вышли illo trio из России, Lebron Johnson из Италии и Funk’n’stein из Израиля.

Помимо концертов, для гостей фестиваля работал специальный городок с интерактивными площадками. Организаторы отметили, что юбилейный «Калининград Сити Джаз» объединил жителей и гостей региона вокруг музыки и хорошего настроения.

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