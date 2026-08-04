Название нового ФОКа в Князе-Волконском выберут жители Хабаровского района

В Князе-Волконском Хабаровского района завершается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, реализуемого по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объявлен конкурс на лучшее название для будущего спортивного объекта.
На сегодня основные строительные работы на объекте уже позади. Подрядчик активно ведет финишную отделку: специалисты укладывают керамогранит в душевых и санузлах, подводят инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. В ближайшие дни начнется прокладка электропроводки.
До полной готовности главного ФОКа села осталось совсем немного.
Жителям села и всем желающим предлагают принять участие в выборе названия на официальных страницах администрации Хабаровского района. 10 августа организаторы соберут все предложения, отберут три наиболее интересных варианта и запустят народное голосование. Победит имя, которое наберет большинство голосов.