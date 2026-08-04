Название нового ФОКа в Князе-Волконском выберут жители Хабаровского района

Жителям села и всем желающим предлагают принять участие в выборе названия на официальных страницах администрации Хабаровского района. 10 августа организаторы соберут все предложения, отберут три наиболее интересных варианта и запустят народное голосование. Победит имя, которое наберет большинство голосов.