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В Казани возник спор по поводу закрытия панно «Химия»

Ректор КНИТУ Юрий Казаков заявил, что объект будет восстановлен.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2024 года панно «Химия» закрыли теплоизоляционными плитами. Ректор КНИТУ Юрий Казаков заявил, что оно будет восстановлено с сохранением оригинальной цветовой гаммы и защитой от внешних факторов.

Спор между вузом и Управлением административно-технической инспекции Казани о методах восстановления шел в судах. В итоге университет получил штраф в 10 тысяч рублей.

КНИТУ подал иск против Управления административно-технической инспекции Казани о признании незаконным предписания об устранении нарушений. В 2022 году здание обследовали, выявив необходимость дополнительной теплоизоляции. В 2023 году разработали проект, включающий обновление фасада.

31 января 2024 года архитектурно-градостроительный облик здания был согласован без требования сохранения панно. С февраля по июль проводились работы по утеплению и отделке фасада. В июле Управление архитектуры и градостроительства утвердило цветовое решение.

В сентябре институт «Союзхимпромпроект» предложил восстановить панно путем возведения дополнительной стены. Ранее озвучивались такие суммы, как полмиллиона рублей за граффити и 33 миллиона за сграффито. За год дело дошло до Арбитражного суда Татарстана, сообщает «Реальное время».

Напомним, земли гольф-клуба Зиганшина изымут в счет долга на 1,1 млрд рублей. Участки могут быть в ближайшее время выставлены на торги.

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