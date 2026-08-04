В Казани возник спор по поводу закрытия панно «Химия»

В мае 2024 года панно «Химия» закрыли теплоизоляционными плитами. Ректор КНИТУ Юрий Казаков заявил, что оно будет восстановлено с сохранением оригинальной цветовой гаммы и защитой от внешних факторов.
Спор между вузом и Управлением административно-технической инспекции Казани о методах восстановления шел в судах. В итоге университет получил штраф в 10 тысяч рублей.
КНИТУ подал иск против Управления административно-технической инспекции Казани о признании незаконным предписания об устранении нарушений. В 2022 году здание обследовали, выявив необходимость дополнительной теплоизоляции. В 2023 году разработали проект, включающий обновление фасада.
31 января 2024 года архитектурно-градостроительный облик здания был согласован без требования сохранения панно. С февраля по июль проводились работы по утеплению и отделке фасада. В июле Управление архитектуры и градостроительства утвердило цветовое решение.
В сентябре институт «Союзхимпромпроект» предложил восстановить панно путем возведения дополнительной стены. Ранее озвучивались такие суммы, как полмиллиона рублей за граффити и 33 миллиона за сграффито. За год дело дошло до Арбитражного суда Татарстана, сообщает «Реальное время».
Напомним, земли гольф-клуба Зиганшина изымут в счет долга на 1,1 млрд рублей. Участки могут быть в ближайшее время выставлены на торги.