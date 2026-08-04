поможет страховая компания

Серьезные, опасные для жизни заболевания нередко развиваются бессимптомно. В их числе онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные и др. патологии. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска до того, как болезнь перейдет в тяжелую стадию, а значит — минимизировать риски для жизни. При этом в большинстве случаев именно плановая диспансеризация — бесплатные обследования по ОМС — помогают не просто найти болезнь, но и предотвратить ее развитие.