Две команды Хабаровского края штурмуют финал «Школы безопасности»

Далее ребят ждут кросс‑эстафета на 1 км, комплексно‑силовые упражнения на турнике, пожарная эстафета (четыре этапа по 100 метров, пять человек в команде, передача эстафеты пожарным стволом), а также прохождение техногенной трассы, где отрабатываются навыки спасения на воде и в условиях техногенных аварий.