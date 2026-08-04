В Ханты-Мансийске проходят юбилейные XX Всероссийские соревнования учащихся «Школа безопасности» (6+). В них принимают участие команды старшей и младшей возрастных групп из восьми федеральных округов Российской Федерации. Хабаровский край представляют две команды, в старшей возрастной группе — «90 калибр» школы п. Октябрьский, в младшей — «Вымпел» Дворца творчества «Северное сияние» г. Хабаровска, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Торжественная церемония открытия состоялась на площадке Югорского физико‑математического лицея. В рамках мероприятия впервые прозвучал официальный гимн соревнований, созданный специально к юбилейному году композитором и исполнителем из Югры Павлом Паромом.
Программа соревнований включает десять дисциплин, максимально приближенных к реальным экстремальным ситуациям. В первый день участники преодолевали полосу препятствий на базе Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, демонстрируя уровень физической подготовки, выносливость и слаженность действий.
Далее ребят ждут кросс‑эстафета на 1 км, комплексно‑силовые упражнения на турнике, пожарная эстафета (четыре этапа по 100 метров, пять человек в команде, передача эстафеты пожарным стволом), а также прохождение техногенной трассы, где отрабатываются навыки спасения на воде и в условиях техногенных аварий.
Кульминацией соревнований станет трехдневный маршрут выживания в природном парке. Команды будут жить в лесу, самостоятельно готовить еду, нести тяжелые рюкзаки, ориентироваться на местности, строить переправы и транспортировать пострадавших. Впервые в истории детских соревнований «Школа безопасности» в программу включено спасение условных пострадавших на канатной дороге: ребята будут работать на реальных кабинках с оборудованием, которое используют профессиональные спасатели.
Две команды Хабаровского края штурмуют финал «Школы безопасности». Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Две команды Хабаровского края штурмуют финал «Школы безопасности». Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Две команды Хабаровского края штурмуют финал «Школы безопасности». Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
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Помимо спортивной программы, для участников подготовлены экскурсии по Ханты‑Мансийску, посещение музейных комплексов, а также творческие конкурсы, позволяющие школьникам проявить себя в культурной самодеятельности.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что сборная Хабаровского края стала лучшей на «Школе безопасности-2026» в ДФО. В этом году за звание сильнейших боролись 17 лучших команд Дальневосточного федерального округа.