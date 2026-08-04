В Красноярске открылся третий патриотический слет «Юнармии»

«Я стала участницей программы, чтобы проверить себя и свои силы, понять над чем мне стоит работать больше, чтобы развить навыки. Даже если у меня не получится сдать на “Оливковый берет”, я все равно смогу провести время в кругу единомышленников, завести знакомства и научиться чему-то новому», — рассказала София Язикова, участник слета.