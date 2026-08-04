В Красноярске открылся третий патриотический слет «Юнармии»

Более 150 воспитанников патриотических и военно-спортивных клубов съехались в полевой палаточный лагерь регионального центра «Юнармия». В течение пяти дней участники будут заниматься в составе взводов и учиться работать в команде, рассказали в мэрии Красноярска.
«Командный дух одинаково важен и в жизни, и в боевых условиях. Знаю это по себе. Ребята должны понимать: вместе они сильнее, мудрее и опытнее, чем поодиночке. Желаю им проявить свои лучшие навыки и перенять опыт товарищей», — подчеркнул во время открытия Дмитрий Работников, участник специальной военной операции.
Лагерь превратился в большую тренировочную площадку. На спортивной арене ребята штурмуют полосу препятствий, в тире оттачивают меткость, а на футбольном поле осваивают тактические схемы — от перемещений до захвата позиций. В отдельном городке идут занятия по тактической медицине: курсантов учат останавливать кровотечения и эвакуировать раненых. На склоне горы развернут курс альпинистской подготовки. Для участников провели занятия представители ФСБ и спасатели.
«В этом году мы сделали акцент на шести основных армейских дисциплинах, которые представлены в нашем центре: тактика, стрельба, альпинизм, медицина, физподготовка и работа в команде. Также подготовили большой образовательный блок по безопасности подростков», — рассказал Роман Данилов, директор центра патриотического воспитания молодежи «Патриот».
По итогам всех дней командам предстоит пройти специальную полосу препятствий, где будут выявлены три сильнейших взвода. Кульминацией слета станет аттестация по программе «Оливковые береты». Она пройдет под судейством ветеранов СВО. Полгода кандидаты усиленно тренировались, а в финале им предстоит совершить марш-бросок, чтобы продемонстрировать все свои навыки. Лучшие получат береты и, впервые, книжку курсанта «Патриота».
«Я стала участницей программы, чтобы проверить себя и свои силы, понять над чем мне стоит работать больше, чтобы развить навыки. Даже если у меня не получится сдать на “Оливковый берет”, я все равно смогу провести время в кругу единомышленников, завести знакомства и научиться чему-то новому», — рассказала София Язикова, участник слета.
Организаторами слета выступили центр патриотического воспитания молодежи «Патриот» совместно с краевым государственным автономным учреждением «Дом офицеров».
Напомним, что на базе молодежного центра работают 23 клуба военно-патриотической и спортивной направленности. Посещать их могут бесплатно все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Узнать подробности о работе и записаться можно в группе центра в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 201−54−90.
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