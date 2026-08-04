На строительство онкоцентра в Перми выделили первые 180 миллионов рублей

Напомним, строительство онкологического центра началось в конце 2023 года. По данным на 2024 год, стоимость проекта оценивалась в 21 млрд рублей. Новый медицинский комплекс площадью почти 70 тысяч квадратных метров будет включать поликлинику на 450 посещений за смену, 14 операционных, 32 реанимационные койки, три стационарных корпуса на 540 мест, отделение ядерной медицины, современные линейные ускорители, диагностическое оборудование и пансионат на 120 мест.