Больница в Хабаровском крае заплатит за отказ в лечении

Основанием для взыскания послужили выявленные нарушения при оказании неотложной помощи: дежурная смена отказала пациенту в экстренном лечении, что усугубило его состояние. Суд признал действия персонала грубым нарушением прав пациента. Учитывая, что больница — единственное медучреждение в районе, отказ фактически лишил гражданина возможности своевременно получить необходимую помощь.